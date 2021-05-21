Водитель маршрутки наказал пассажира, который не заплатил за проезд

В Одессе 21 мая между водителем маршрутки и пассажиром произошла драка.
Инцидент произошел у железнодорожного вокзала. Очевидцы говорят, мужчина пытался выйти из салона без оплаты за проезд, пишет tsn.ua. Видео инцидента обнародовали в соцсетях.
"Парень выйти захотел без оплаты, в результате бросил водителю деньги и послал его. Водитель с дубинкой выбежал и начал бить", - рассказали очевидцы.
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Сейчас устанавливается, обращался ли кто-то в милицию.
В Киеве на Лесном массиве в маршрутке мужчина ударил девушку по лицу и разбил ей нос. Инцидент произошел в пригородном маршрутном такси № 706.
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