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пятница, 21 мая 2021 12:06

Водитель маршрутки наказал пассажира, который не заплатил за проезд

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Водитель маршрутки наказал пассажира, который не заплатил за проезд
Очевидцы говорят, мужчина пытался выйти из салона без оплаты за проезд. Фото: pixabay.com

В Одессе 21 мая между водителем маршрутки и пассажиром произошла драка.

Инцидент произошел у железнодорожного вокзала. Очевидцы говорят, мужчина пытался выйти из салона без оплаты за проезд, пишет tsn.ua. Видео инцидента обнародовали в соцсетях.

"Парень выйти захотел без оплаты, в результате бросил водителю деньги и послал его. Водитель с дубинкой выбежал и начал бить", - рассказали очевидцы.

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Сейчас устанавливается, обращался ли кто-то в милицию.

В Киеве на Лесном массиве в маршрутке мужчина ударил девушку по лицу и разбил ей нос. Инцидент произошел в пригородном маршрутном такси № 706.

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Дата
21
мая

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