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среда, 21 июля 2021 13:18

Водитель грузовика остановился в витрине супермаркета: фото аварии
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В Кривом Роге грузовик Mercedes влетел в здание торгового центра. Трое пострадавших
Фото: t.me/ermolinskiy_news
В Кривом Роге грузовик Mercedes влетел в здание торгового центра. Трое пострадавших
В Кривом Роге грузовик Mercedes влетел в здание торгового центра. Трое пострадавших
В Кривом Роге грузовик Mercedes влетел в здание торгового центра. Трое пострадавших
В Кривом Роге грузовик Mercedes влетел в здание торгового центра. Трое пострадавших

В Кривом Роге грузовик Mercedes протаранил припаркованный автомобиль и влетел в здание торгового центра.

Водителю стало плохо за рулем. Его и двух грузчиков госпитализировали, сообщил в Telegram блогер Олег Ермолинський.

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"Для сотрудников и посетителей "Ашана" утро началось не с кофе. По предварительной информации, у водителя случился приступ эпилепсии. С ним в салоне находились двое грузчиков. Все трое госпитализированы в "Тысячку", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром на пл. 30-летия Победы, сообщает "Первый Криворожский". Отмечают, что водитель зацепил коллег и припаркованный на стоянке автомобиль Skoda, а затем въехал в витрину гипермаркета.

В Обухове Киевской области микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в продуктовый магазин. Микроавтобус смяло, также полностью выбиты переднее стекло. Сам магазин на момент аварии был закрыт.

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Дата
21
июля

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