Водитель Audi A4 сбил мужчину на пешеходном переходе

Водитель Audi A4 сбил мужчину на переходе.

В ночь на 10 апреля в Харькове произошла авария на проспекте Гагарина.

Водитель Audi A4 сбил мужчину, который переходил проезжую часть регулируемым пешеходным переходом. После удара авто протянуло его около 50 метров, сообщают "Стражи Эспрессо" в Telegram.

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

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В Одессе на пешеходном переходе легковушка Hyundai сбила 3 человек и скрылась с места ДТП. Пострадавших госпитализировали.