Во время войны погибли уже более 2 тыс. гражданских украинцев

Под российскими обстрелами продолжают гибнуть мирные люди. Фото: ГСЧС

Более 2 тыс. гражданских погибли при вторжении России.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России и Беларуси, а каждый час это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников. В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.

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При выполнении заданий погибли 10 спасателей, 13 получили травмы.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.