Во время теракта в Афганистане погибли 13 человек

В Афганистане взорвалась мечеть, погибли 13 человек Фото:соцсети

В Афганистане очередной теракт в центре регистрации избирателей унес жизни не менее 13 человек.

На этот раз взрыв произошел в провинции Хост, сообщает местная Tolo News.

"Тринадцать человек погибли, среди них женщина. Еще 33 получили ранения при взрыве на объекте, связанном с выборами, в провинции Хост", - говорится в сообщении.

Взрывчатое вещество было заложено в мечети, что используется в качестве центра регистрации избирателей.

И с момента начала регистрации избирателей 14 апреля произошла целая серия терактов, направленных на срыв избирательного процесса. Выборы в парламент Афганистана назначены на 7 июля.

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Ранее в столице Афганистана Кабуле произошло два взрыва, в результате чего погибло 7 человек.