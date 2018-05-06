Во время теракта в Афганистане погибли 13 человек

В Афганистане очередной теракт в центре регистрации избирателей унес жизни не менее 13 человек.
На этот раз взрыв произошел в провинции Хост, сообщает местная Tolo News.
"Тринадцать человек погибли, среди них женщина. Еще 33 получили ранения при взрыве на объекте, связанном с выборами, в провинции Хост", - говорится в сообщении.
Взрывчатое вещество было заложено в мечети, что используется в качестве центра регистрации избирателей.
И с момента начала регистрации избирателей 14 апреля произошла целая серия терактов, направленных на срыв избирательного процесса. Выборы в парламент Афганистана назначены на 7 июля.
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Ранее в столице Афганистана Кабуле произошло два взрыва, в результате чего погибло 7 человек.
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