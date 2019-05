Во французском Лионе взорвалась бомба, много раненых

Во Франции в пятницу, 24 мая, произошел взрыв на пешеходной улице в городе Лион.

Пострадало 8 человек, среди них ребенок. Об этом сообщают французские СМИ.

По предварительным данным, на улице взорвалась "бомба-посылка", начиненная гвоздями, шурупами и болтами.

Шесть человек получили легкие ранения, среди них 8-летняя девочка. Еще двое пострадавших получили серьезные ранения.

#Update: Just in - Video of the scene at the "rue Victor-Hugo" street in the French city of #Lyon, of French police officers and fire fighters were responding from the Explosion, Leaving at least 6 people injured. #France pic.twitter.com/oMpVUEO41y