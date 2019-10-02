Во дворе дома взорвались гранаты

2 октября в Калуше на Прикарпатье во двор 50-летнего мужчины бросили гранаты.
Около 3:40 мужчина услышал взрыв и вызвал полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
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"Полицейские установили, что во дворе взорвались, вероятно, две гранаты РГД 5. Их обломки отправили на экспертизу. В результате взрыва поврежден фасад дома", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства события и причастных к преступлению.
В Тернополе взорвали ректора Национального университета 54-летнего Андрея Крысоватого. Взрывчатку прикрепили на воротах двора. Сработала, только ректор взял ее. Ему раздробило левую руку, посекло осколками. Покалечило и жену Оксану, 55 лет.
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