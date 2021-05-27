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четверг, 27 мая 2021 10:34

Внедорожник разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
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27 мая около 07:10 возле поселка Молодежное Херсонской области столкнулись Toyota Land Cruiser и грузовик MAN. Удар был такой силы, что от внедорожника осталась лишь груда металлолома.

На Херсонщине столкнулись Toyota Land Cruiser и грузовик MAN. Водитель внедорожника погиб
Фото: hr.npu.gov.ua
На Херсонщине столкнулись Toyota Land Cruiser и грузовик MAN. Водитель внедорожника погиб
На Херсонщине столкнулись Toyota Land Cruiser и грузовик MAN. Водитель внедорожника погиб

37-летний водитель, житель Киевской области, погиб. Его пассажир и 52-летний водитель грузовика в больнице, сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский.

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"Водитель внедорожника выехал на противоположную сторону дороги и столкнулся в лоб с грузовиком. Водитель внедорожника от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще два человека в больницах", - говорит Думанский.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Открытое уголовное производство.

На выезде из села Сычавка Одесской области столкнулись ВАЗ и Toyota Hiace. Водитель легковушки 28-летняя Дарья Герасимова не предоставила преимущество в движении микроавтобусу, когда выезжала со второстепенной дороги на главную. От полученных травм женщина погибла. Двое детей, восьми и шести лет, и 50-летняя женщина, которые находились с ней в машине, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Дата
27
мая

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