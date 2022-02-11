Видео кортежа Ярославского появилось в сети. Венедиктова взяла дело на контроль

Кортеж Ярославского сбил насмерть человека. Скриншот відео

Журналисты обнародовали видеопроезд кортежа олигарха Александра Ярославского в ночь на 10 февраля с камер наблюдения. Машины зафиксировали после ДТП, в котором погиб человек.

Видео публикует Украинская правда.

Номера на авто принадлежат первой машине кортежа. Уточняется, что Ярославский часто лично управляет машиной. Также, по информации ресурса, есть свидетели, которые видели, как кортеж Ярославского уезжал из Харькова.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла на личный контроль дело по факту ДТП. Об этом она написала в Facebook.

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"Дело на моем личном контроле. Несмотря на узнаваемость лица, вероятно причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", - написала Венедиктова.

Незапланированный, а также похожий на поспешный отъезд Ярославского из Украины выглядит, по словам Венедиктовой, "странно".

Генпрокурор сообщила, что процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять Офис генпрокурора. Также 11 февраля в ЕРДР будут внесены сведения в связи с попыткой фальсификации во время досудебного расследования ДТП.

"Человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров, проще говоря, лжет. Генеральная инспекция Офиса Генпрокурора в пятницу внесет сведения в ЕРДР относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры", - написала Венедиктову.

Алексадр Ярославский – бывший совладелец УкрСиббанка и экспрезидент харьковского футбольного клуба "Металлист". Владеет сетью ТРЦ "Караван", гостиницей Kharkiv Palace. По версии Forbes, девятый из самых богатых людей в Украине. Его состояние оценивается в $820 млн. 9 февраля на трассе Чугуев – Мартовый кортеж Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию. В полиции заявили, что вызывают бизнесмена на допрос в качестве возможного свидетеля аварии. В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. На утро после ДТП водитель признался, что якобы был за рулем автомобиля, насмерть сбившего пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Ему вручили подозрение.