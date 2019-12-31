Ветеран АТО погиб в результате взрыва гранаты в своем доме

В Кропивницком погиб ветеран АТО. Фото: VSP

В Кропивницком от взрыва гранаты в собственном доме погиб 57-летний ветеран АТО.

Трагедия произошла во вторник, 31 декабря. Известно, что мужчина выпивал, в какой-то момент внезапно взорвалась граната РГД-5. Об этом сообщает "Утренний город".

В результате взрыва ветеран погиб, а его жена попала в реанимацию с ранением головы, сейчас находится в состоянии средней тяжести. Предварительно установлено, что военный привез взрывное устройство с Донбасса и хранил его в доме.

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Как отмечается, погибший служил в 72-й омбр, в составе экипажа БМП, в 2015-2016 годах.

На Донбассе во вторник, 31 декабря, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Украинских военных обстреляли из вооружения БТР.