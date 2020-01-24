Весь в ранах: в полиции рассказали об убийстве мужчины в Киеве

В Киеве посреди улицы зарезали 27-летнего мужчину. Фото - kyiv.npu.gov.ua

Мужчине, которого зарезали на ул. Кольцова в Киеве, было 27 лет.

На его теле эксперты насчитали 14 колото-резаных ран, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Тело киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили возле одного из домов на бульваре Кольцова около 21.00. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства, мотивы и причастных к убийству.

Мужчину зарезали 23 января. По словам очевидца, у дома встретились двое мужчин, они стояли и разговаривали. Позже к ним подошел третий и начал кричать. А потом с нецензурной лексикой несколько раз ударил одного из мужчин ножом в живот. Пострадавший упал, а двое мужчин ушли в неизвестном направлении.