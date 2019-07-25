ВАЗ взорвался в ДТП: 4 пострадавших

ВАЗ взорвался в ДТП. ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

В Житомирской области во время ДТП взорвался и загорелся автомобиль. В салоне было 4 человека.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июля около 7.00 на 173 км автодороги Киев – Ковель – Ягодин", - сообщает областной отдел полиции.

64-летний водитель автомобиля Opel Vivaro врезался в заднюю часть автомобиля ВАЗ-2107, который ехал впереди и поворачивал на автозаправочную станцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вылетел через лобовое стекло: показали видео страшной аварии

От удара взорвалась газовая установка в багажнике ВАЗ.

Ожоги получили водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ.

Утром 25 июля в Киеве в результате аварии на Набережном шоссе образовался огромный затор.