ВАЗ взорвался в ДТП: 4 пострадавших

В Житомирской области во время ДТП взорвался и загорелся автомобиль. В салоне было 4 человека.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июля около 7.00 на 173 км автодороги Киев – Ковель – Ягодин", - сообщает областной отдел полиции.
64-летний водитель автомобиля Opel Vivaro врезался в заднюю часть автомобиля ВАЗ-2107, который ехал впереди и поворачивал на автозаправочную станцию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вылетел через лобовое стекло: показали видео страшной аварии
От удара взорвалась газовая установка в багажнике ВАЗ.
Ожоги получили водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ.
Утром 25 июля в Киеве в результате аварии на Набережном шоссе образовался огромный затор.
Комментарии