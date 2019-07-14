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воскресенье, 14 июля 2019 14:16

ВАЗ влетел в группу детей-велосипедистов
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Под Николаевом автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов — шестеро пострадавших
Фото: novosti-n.org
Под Николаевом автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов — шестеро пострадавших
Под Николаевом автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов — шестеро пострадавших
Под Николаевом автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов — шестеро пострадавших
Под Николаевом автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов — шестеро пострадавших

14 июля на трассе Николаев-Снигиревка автомобиль ВАЗ-21099 "Лада" врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.

Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды на трассе. Спортсмены ехали со стороны Снигиревки в направлении Николаева. Водитель "Лады", который ехал позади, начал обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ.

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Увидев грузовик, водитель легковушки резко повернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль вылетел в кювет, сообщают novosti-n.org.

В результате ДТП пострадали 6 несовершеннолетних велосипедистов. Все пострадавшие - преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести. Их "скорая" доставила в областную детскую больницу города Николаева.

В автомобиле ВАЗ никто не пострадал.

В Волынской области водитель легкового автомобиля сбил группу велосипедистов. Погибли 2 человека.

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Дата
14
июля

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