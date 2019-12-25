В жилом доме произошел взрыв, есть жертвы

В результате взрыва дом был разрушен. Фото: ГСЧС

В Полтавской области в селе Малая Перещепина произошел взрыв в частном жилом доме.

Инцидент произошел на улице Пролетарской. После взрыва в одноэтажном здании начался пожар, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожарные спасли хозяина дома 1956 года рождения - его с ожогами госпитализировали в Новосанжарскую центральную районную больницу. В результате пожара погибла женщина 1978 года рождения, ее тело достали из-под завалов. Здание было полностью уничтожено.

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Причины взрыва устанавливаются.

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