В Украину доставили рекордную партию кокаина

Пограничники нашли 112 кг кокаина. Фото: МВС

В морском порту "Южный" рядом с Одессой пограничники задержали рекордную партию кокаина - 112 кг.

Стоимость такого груза на теневом рынке составляет более $17 млн, сообщается на сайте МВД.

Переправляли наркотики в контейнерах с бананами, которые везли в Украину из Республики Эквадор. Кокаин расфасовали брикетами, всего их было 100.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли 35 кг кокаина на берегу моря

Контрабанду правоохранители изъяли. Проводят дальнейшие процессуальные действия.

Во время коронавирусной пандемии незаконная торговля наркотиками резко возросла.Торговля кокаином из Южной Америки в Европу достигла рекордных объемов. В доставке наркодилеры отдают предпочтение морским маршрутам, пряча запрещенный груз среди других товаров.