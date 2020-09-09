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среда, 09 сентября 2020 12:13

В Украину доставили рекордную партию кокаина

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В Украину доставили рекордную партию кокаина
Пограничники нашли 112 кг кокаина. Фото: МВС

В морском порту "Южный" рядом с Одессой пограничники задержали рекордную партию кокаина - 112 кг.

Стоимость такого груза на теневом рынке составляет более $17 млн, сообщается на сайте МВД.

Переправляли наркотики в контейнерах с бананами, которые везли в Украину из Республики Эквадор. Кокаин расфасовали брикетами, всего их было 100.

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Контрабанду правоохранители изъяли. Проводят дальнейшие процессуальные действия.

Во время коронавирусной пандемии незаконная торговля наркотиками резко возросла.Торговля кокаином из Южной Америки в Европу достигла рекордных объемов. В доставке наркодилеры отдают предпочтение морским маршрутам, пряча запрещенный груз среди других товаров.

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