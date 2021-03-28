В Украине за 7 лет в суды направили 1960 дел по госизмене и терроризму

С 2014 Служба безопасности Украины направила в суд 1960 уголовных производств по государственной измены и терроризма.

Об этом со ссылкой на СБУ сообщает "Радио Свобода".

"В суды направлено 1960 таких производств относительно 2151 лица", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что с 2014 года спецслужба расследовала 16643 производства о государственной измене и терроризма. В рамках этих дел сообщили о подозрении 3484 лицам.

СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко.