Без света остался ряд населенных пунктов в 7 областях. Фото: УНИАН

В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта в семи областях.

Обесточивание произошло в ночь с 1 на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

В Полтавской области без электроснабжения остались 46 населенных пунктов, в Киевской - 40, в Винницкой - 38, в Черкасской - 35, в Кировоградской - 15, в Днепропетровской - 5, в Сумской - 5.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода в Украине в воскресенье, 2 июня, будет по-летнему теплой и даже жаркой. В некоторых областях дожди и ожидаются грозы, однако холоднее от этого не станет. В центральных, северных и Харьковской областях ожидаются местами грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской - град и шквалы 15-20 м / с.