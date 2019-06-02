В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 5562
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
1 Просмотров: 684
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3916
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2799
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2457
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
6 Просмотров: 2331
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3195
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1386
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7362
Фото
Все фото
7
4
4
6
4
Показали последствия непогоды, бушевавшей этой ночью
Показали последствия непогоды, бушевавшей этой ночью
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Ветер повалил деревья по всему городу
Ветер повалил деревья по всему городу
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
Видео
Все видео
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Горит "Кузница на Рыбальском"
Горит "Кузница на Рыбальском"
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 243
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 684
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3195
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30169
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2331
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 июня 2019
Просмотров: 153
Новий правопис
– Не знаю, чи в нас із ним щось вийде. Він пише через дефіс "будь ласка", а "будь-який" – без, – каже подруга Світлана. Вона ...
воскресенье, 02 июня 2019 12:20

В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта

  Комментировать
В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта
Без света остался ряд населенных пунктов в 7 областях. Фото: УНИАН

В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта в семи областях.

Обесточивание произошло в ночь с 1 на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

В Полтавской области без электроснабжения остались 46 населенных пунктов, в Киевской - 40, в Винницкой - 38, в Черкасской - 35, в Кировоградской - 15, в Днепропетровской - 5, в Сумской - 5.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода в Украине в воскресенье, 2 июня, будет по-летнему теплой и даже жаркой. В некоторых областях дожди и ожидаются грозы, однако холоднее от этого не станет. В центральных, северных и Харьковской областях ожидаются местами грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской - град и шквалы 15-20 м / с.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине из-за непогоды обесточены 184 населенных пункта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

В Канаде приняли закон связан с украинцами

Папа римский целовал польскую землю

Самое читаемое
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
14
 Просмотров: 19035
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
Мокрые и счастливые: как праздновали последний звонок выпускники (ФОТО)
15
 Просмотров: 18810
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
Букеты на головах и открытые животы: богатые британки побывали на скачках
22
 Просмотров: 17793
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
7
 Просмотров: 16344
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
46
 Просмотров: 14276
Происшествия
Число пострадавших в результате взрыва завода в России выросло до 85
Число пострадавших в результате взрыва завода в России выросло до 85 Просмотров: 450
На этно-фестивале KOZAK Fest обрушилась крыша сцены
На этно-фестивале KOZAK Fest обрушилась крыша сцены Просмотров: 648
К расстрелу 5-летнего мальчика могут быть причастны полицейские
К расстрелу 5-летнего мальчика могут быть причастны полицейские Просмотров: 2088
В Словакии автобус с украинцами попал в аварию
В Словакии автобус с украинцами попал в аварию Просмотров: 1350
В лесу нашли тело полицейского с пакетом на голове
В лесу нашли тело полицейского с пакетом на голове Просмотров: 4905
Больше всего комментируют
8
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
7
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
7
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
3
Нарушение Киевсоветом прав инвесторов - мощный негативный сигнал
3
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
Голосов: 2
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua