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четверг, 26 июля 2018 09:02

В тройном ДТП погибла женщина

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В тройном ДТП погибла женщина
На автодороге Киев-Чоп при столкновении автомобилей Mercedes, Citroën и "Таврия" один человек погиб. Еще одна с травмами в больнице. Фото - 5 канал

В селе Нагорное Сколевского района Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошла смертельная авария. Во время столкновения автомобилей Mercedes, Citro"n и "Таврия" один человек погиб. Еще один с травмами - в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"От полученных в результате ДТП травм пассажирка "Таврии" скончалась на месте происшествия, водитель с телесными повреждениями доставлен в больницу", - рассказали правоохранители.

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Водитель Mercedes оставил автомобиль и скрылся с места происшествия. Его разыскивают. Также правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Водителю автомобиля Hummer, который подозревается в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которого погибла 8-летняя девочка, дополнительно объявили о подозрении за оставление места ДТП.

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