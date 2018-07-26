В тройном ДТП погибла женщина

На автодороге Киев-Чоп при столкновении автомобилей Mercedes, Citroën и "Таврия" один человек погиб. Еще одна с травмами в больнице. Фото - 5 канал

В селе Нагорное Сколевского района Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошла смертельная авария. Во время столкновения автомобилей Mercedes, Citro"n и "Таврия" один человек погиб. Еще один с травмами - в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"От полученных в результате ДТП травм пассажирка "Таврии" скончалась на месте происшествия, водитель с телесными повреждениями доставлен в больницу", - рассказали правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двадцать шесть людей погибли на дорогах за сутки

Водитель Mercedes оставил автомобиль и скрылся с места происшествия. Его разыскивают. Также правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Водителю автомобиля Hummer, который подозревается в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которого погибла 8-летняя девочка, дополнительно объявили о подозрении за оставление места ДТП.