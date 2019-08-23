В таксиста стреляли в упор из-за места на парковке

В центре Николаева мужчина расстрелял таксиста из-за места на парковке.
Водитель такси "Газель" припарковался у подъезда жилого дома по улице Чкалова, пишет povin.
Через несколько минут к нему подошел мужчина и требовал освободить место на парковке. После отказа таксиста несколько раз выстрелил из пистолета 9-мм пулями в упор.
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Затем сел в авто Hyundai Tucson и скрылся.
Пострадавшего отвезли в больницу. Одна из пуль попала в руку.
Свидетели происшествия отмечают, что стрелок - местный житель. Живет в подъезде, возле которого произошло событие.
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