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суббота, 03 апреля 2021 19:44

В столичном частном доме произошел взрыв
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В столице в частном доме произошел взрыв газа
Фото: dtp.kiev.ua
В столице в частном доме произошел взрыв газа
В столице в частном доме произошел взрыв газа
В столице в частном доме произошел взрыв газа
В столице в частном доме произошел взрыв газа

В частном доме в районе Жуляны в Киеве произошел взрыв газа.

Под завалами могут находиться люди, сообщает dtp.kiev.ua в субботу, 3 апреля

"Жуляны, К. Маркса 92. Взрыв газа. Два дома разрушены, под завалами есть люди. Форд Р и МВ. На месте работают спасатели ГСЧС и КАРС КГГА", - говорится в сообщении.

В полиции говорят, что во время взрыва никто не пострадал.

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"На спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на территории частного дома на улице Карла Маркса произошел взрыв. В результате инцидента разрушен гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних домов. По предварительной информации взрыв произошел при установке газового оборудования", - говорится в сообщении.

ГСЧС событие пока не комментировала.

В результате взрыва в квартире дома в пер. Хуторская, 6/3 в Одессе пострадали 5 человек. Все доставлены в медицинские учреждения. Предварительно - в квартире взорвался бытовой газ. Следователи открыли уголовное производство.

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