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пятница, 13 сентября 2019 20:33

В столичном "Ашане" произошел пожар - показали видео

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В столичном &quot;Ашане&quot; произошел пожар - показали видео
Посетителей супермаркета эвакуировали. Фото: "Информатор"

13 сентября в супермаркете "Ашан" в ТРЦ Ocean Plaza произошел пожар.

Очевидцы сняли инцидент на видео, сообщает "Информатор".

Около 16.45 в супермаркете загорелась печь в отделе с хлебом.

Работники супермаркета начали тушить возгорания с помощью огнетушителей.

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Посетителей супермаркета эвакуировали.

Утром 12 сентября в Киеве произошла масштабная авария с участием самосвала и трех легковушек. ДТП произошло на проспекте Победы, 107 в направлении центра столицы и заблокировала две полосы движения.

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