В столичном "Ашане" произошел пожар - показали видео

13 сентября в супермаркете "Ашан" в ТРЦ Ocean Plaza произошел пожар.
Очевидцы сняли инцидент на видео, сообщает "Информатор".
Около 16.45 в супермаркете загорелась печь в отделе с хлебом.
Работники супермаркета начали тушить возгорания с помощью огнетушителей.
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Посетителей супермаркета эвакуировали.
Утром 12 сентября в Киеве произошла масштабная авария с участием самосвала и трех легковушек. ДТП произошло на проспекте Победы, 107 в направлении центра столицы и заблокировала две полосы движения.
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