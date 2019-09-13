В столичном "Ашане" произошел пожар - показали видео

Посетителей супермаркета эвакуировали. Фото: "Информатор"

13 сентября в супермаркете "Ашан" в ТРЦ Ocean Plaza произошел пожар.

Очевидцы сняли инцидент на видео, сообщает "Информатор".

Около 16.45 в супермаркете загорелась печь в отделе с хлебом.

Работники супермаркета начали тушить возгорания с помощью огнетушителей.

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Посетителей супермаркета эвакуировали.

Утром 12 сентября в Киеве произошла масштабная авария с участием самосвала и трех легковушек. ДТП произошло на проспекте Победы, 107 в направлении центра столицы и заблокировала две полосы движения.