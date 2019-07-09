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вторник, 09 июля 2019 21:40

В столице загорелась маршрутка с людьми

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В столице загорелась маршрутка с людьми
Маршрутка загорелась возле станции метро Лесная. Фото: "20 минут"

Во вторник, 9 июля, в Киеве возле станции метро Лесная загорелась маршрутка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Напротив парка "Киото" загорелась маршрутка. По предварительной информации, жертв и травмированных нет. А вот почему именно возник пожар в общественном транспорте, который перевозит людей, предстоит выяснить правоохранителям", - говорится в сообщении.

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24 июня в Киеве люди в балаклавах подожгли маршрутки "коктейлями Молотова" и скрылись. Это случилось около 13:30 на улице Героев Днепра в Оболонском районе.

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