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четверг, 16 мая 2019 20:56

В столице подросток выбросился с 16 этажа

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В столице подросток выбросился с 16 этажа
У дома обнаружили тело парня. Фото: "Информатор"

16 мая в Киеве нашли труп подростка.

Его нашли по адресу улица Теремковская, 12, сообщает "Информатор".

Тело обнаружили на крыше жилого 16-этажного дома. На месте работали правоохранители и следственная группа.

По предварительной информации, молодой человек умер после падения с 16 этажа. Медики констатировали его смерть. Местные жители говорят, что погибший здесь не жил. Предполагается, что перед падением с высоты он пришел к кому-то в гости.

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Личность парня установлена. Ему 17 лет, он учился в 11 классе. Детали инцидента выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

В городе Новояворовск на Львовщине нашли мертвой 15-летнюю школьницу 4 мая около 3.30. Тело обнаружили возле одного из многоквартирных домов.

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