В столице неизвестные устроили стрельбу: трое пострадавших

В ночь на вторник, 20 августа, на Голосеевской площади в Киеве произошла стрельба. Ее устроили две группы неизвестных.
Инцидент произошел около 23:00, сообщает полиция.
"В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадали трое мужчин, они госпитализированы", - говорят правоохранители.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преступники расстреляли двух человек и похитили их машину
Завершилась стрельба тем, что нападавшие убежали в сторону Голосеевского парка.
В пабе в Голосеевском районе Киева устроили стрельбу.
×
Комментарии