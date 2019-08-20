В столице неизвестные устроили стрельбу: трое пострадавших

Стрельба в Киеве на Голосеевской площади. ФОТО: УНИАН

В ночь на вторник, 20 августа, на Голосеевской площади в Киеве произошла стрельба. Ее устроили две группы неизвестных.

Инцидент произошел около 23:00, сообщает полиция.

"В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадали трое мужчин, они госпитализированы", - говорят правоохранители.

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Завершилась стрельба тем, что нападавшие убежали в сторону Голосеевского парка.

В пабе в Голосеевском районе Киева устроили стрельбу.