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четверг, 13 августа 2020 09:23

В смертельном столкновении сошлись 2 пассажирских автобуса: первые кадры и подробности аварии
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На трассе Киев-Одесса столкнулись 2 пассажирских автобуса. Двои погибших, 11 человек - травмированы
Фото: facebook.com/kr.ukravtodor
На трассе Киев-Одесса столкнулись 2 пассажирских автобуса. Двои погибших, 11 человек - травмированы
На трассе Киев-Одесса столкнулись 2 пассажирских автобуса. Двои погибших, 11 человек - травмированы
На трассе Киев-Одесса столкнулись 2 пассажирских автобуса. Двои погибших, 11 человек - травмированы
На трассе Киев-Одесса столкнулись 2 пассажирских автобуса. Двои погибших, 11 человек - травмированы

На трассе Киев-Одесса в смертельном столкновения сошлись 2 пассажирских автобуса.

Авария произошла ночью 13 августа в Благовещенском районе Кировоградской области. В настоящее время известно о 2 погибших и 11 травмированных, которые доставлены в больницу. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог области.

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"По предварительной информации, около трех часов ночи у одного из автобусов вышел из строя двигатель и он пытался заехать на обочину. А другой автобус, который двигался позади в том же направлении, с ним столкнулся", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и спасатели. Ликвидацией последствий ДТП займутся дорожники сразу, как только будут завершены следственные действия.

Движение транспорта временно направлено по встречной полосе.

В Хмельницком, на ул. Каменецкой, столкнулись два микроавтобуса Mercedes Sprinter. В результате ДТП оба водителя 38 и 45 лет и 60-летняя пассажирка одного из бусов погибли на месте происшествия.

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Дата
13
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