В смертельном лобовом столкновении сошлись легковушка и бус: первые фото ДТП

Фото: hk.npu.gov.ua

5 июля на автодороге "Киев-Харьков-Должанский" в лобовом столкновении сошлись Hyundai и микроавтобус Ford.

Пассажир микроавтобуса, 32-летний житель Валковского района, погиб на месте. Водителей обоих автомобилей и 6 пассажиров микроавтобуса с телесными повреждениями доставили в Валковскую больницу. Особы пассажиров и степень тяжести полученных травм устанавливаются, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"За рулем Hyundai был 47-летний мужчина. Он двигался со стороны Киева в направлении Харькова. Предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Выехал на полосу встречного движения. Где столкнулся с микроавтобусом, за рулем которого был 23-летний водитель", - рассказали в полиции.

Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Киеве на улице Васильковский произошло ДТП с участием внедорожника SsangYong и мопеда. Водителя последнего отбросило во время столкновения на 30 м, его в тяжелом состоянии забрали в больницу. Предварительно, водитель внедорожника был пьян.