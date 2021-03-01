В школе рванул котел: первые подробности и фото

Фото: mk.dsns.gov.ua

1 марта в 7:36 на территории школы в селе Ивановка Очаковского района Николаевской области взорвался твердотопливный котел.

В помещении котельной под железобетонной плитой оказался человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области в школе взорвался котел отопления - ФОТО

"На месте возник пожар площадью 2 квадратных метра. Пожарные его ликвидировали. Дополнительно направлен специальный аварийно-спасательный отряд с техникой для разбора разрушенных конструкций и деблокирования пострадавшего", - говорится в сообщении.

Принимаются необходимые меры для спасения человека. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники полиции, медики, кран от воинской части A2687.

В котельной Тульчинской школы-гимназии №3 произошел взрыв. Погибли 2 человека. Трагедия произошла во время урока, ученики и учителя не пострадали.