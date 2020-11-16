В школе нашли боевой яд

Колбы с боевым ядом нашли в харьковской школе. Фото: Нацполиция

В одной из школ Харькова во время ремонта нашли боевой яд. Он находился в двух запаянных колбах в старом дымоходе. На одной из них была маркировка "адамсит".

Вещество изъяли, его должны уничтожить специалисты ГСЧС, сообщила полиция Харьковщины.

Из школы пришлось эвакуировать 380 человек, никто не пострадал.

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Адамсит относится к группе боевых отравляющих веществ. Оно раздражает верхние дыхательные пути. При вдыхании вызывает чихание, насморк, боль в груди и рвоту. Адамсит использовали в виде аэрозолей во время Первой мировой войны.

Напомним, в мае 2018 года в Черкассах в общеобразовательной школе произошло массовое отравление учеников неизвестным веществом. 42 ребенка 2-7 классов тогда госпитализировали. Школьникам стало плохо на утренней линейке, они жаловались на тошноту, головную боль, некоторые потеряли сознание.