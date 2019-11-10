В России известный историк расчленил свою любовницу: жуткие подробности

Доцент Олег Соколов любил изображать из себя Наполеона. Фото: synergymentor.ru

Доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который убил и расчленил свою любовницу, планировал совершить самоубийство в костюме Наполеона в Петропавловской крепости на глазах у туристов.

Он рассказал следствию, что планировал свести счеты с жизнью после того, как избавится от частей тела своей жертвы, пишет 47news.

С собой хотел взять прощальное письмо, а дома оставить завещание.

Олега Соколова задержали утром в субботу, 9 ноября. Мужчина привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками убитой 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

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Мужчина признался, что находился со своей бывшей студенткой в ​​отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, решил расчленить тело и избавиться от него. Во время расчленения много пил, чтобы не потерять сознание.

В квартире преподавателя правоохранители обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке - травматический пистолет.

63-летний Соколов – один из основателей движения исторической реконструкции в России. В 1976 году он основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции. Сейчас он возглавляет общероссийское Военно-историческое движение, проводящее реконструкции военных сражений периода наполеоновских войн. Он – кавалер французского ордена Почетного легиона. Автор многочисленных исторических передач, вышедших в России, Франции, Великобритании, США, Испании и других странах.