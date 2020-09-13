В районе ООС блокировано производство наркотиков на миллионы гривен

В районе проведения операции Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили нарколаборатории с полнім циклом выращивания и обработки элитных сортов марихуаны.

По данным следствия, наркобизнес организовали двое жителей Луганской области - бывший боец ​​одного из добровольческих батальонов и уголовник. Подпольные плантации находились на территории их домохозяйств в Приволье и Золотом. Наркотики выращивали в теплицах методом гидропоники, обрабатывали и фасовали для сбыта заказчикам из Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей, сообщает пресс-центр СБУ.

Оба злоумышленников правоохранители задержали в нарколабораториях при подготовке к реализации "товара". Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков составляет 4,5 миллиона гривен по ценам черного рынка.

Задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

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