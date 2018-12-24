В пожаре погибла женщина, ее ребенку удалось спастись

На Закарпатье произошел смертельный пожар. Фото: ГСЧС

На Закарпатье в пожаре в жилом доме погибла женщина.

Инцидент произошел в селе Долгое Иршавского района в воскресенье, 23 декабря, сообщает областная пресс-служба ГСЧС.

"23 декабря о 11:03 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Маркуса, что в с. Долгое Иршавского района. О происшествии спасателям сообщила соседка соответствующего домохозяйства, которая услышала крики о помощи соседского мальчика, выбежала на улицу и увидела огонь, охвативший соседский дом. Не теряя времени, женщина позвонила по телефону 101 и вызвала пожарных", - говорится в сообщении.

В 11:35 пожарные локализовали возгорание, а в 13:05 полностью его ликвидировали. На месте происшествия в одной из комнат спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1982 года рождения.

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Как удалось выяснить, на момент возникновения пожара в доме находились мать и ее пятилетний сын. Мальчик почувствовал запах дыма и увидел огонь в помещении. Испугавшись, он выбежал на улицу, начал громко плакать и звать на помощь. По предварительным данным, мать, надышавшись угарного газа, выбраться из здания не смогла.

Пожар уничтожил 90 кв. м площади и домашние вещи. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

В селе Яблуница Ивано-Франковской области в ночь на 23 декабря около 3:00 вспыхнул пожар в местной гостинице "Простоквашино".