В Польше разбились украинцы: показали фото ДТП

Фото: facebook.com/OSPLETOWICE

Неподалеку польского города Тарнув Малопольского воеводства разбился микроавтобус с украинцами. Травмированы четыре человека. Среди пострадавших - 11-летний мальчик.

Микроавтобус, в салоне которого находились граждане Украины, в том числе дети, столкнулся с легковым автомобилем на автостраде А4. Об этом сообщает издание Yavp.pl.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более двух месяцев боролась за жизнь: умерла украинка, которая разбилась в автобусе в Польше

Мальчик получил тяжелые травмы, он в больнице. Также серьезно пострадали и родители мальчика. Причины ДТП пока неизвестны.

Авария произошла 3 июля. На место происшествия выезжал консул Украины в Кракове. Работники диппредставительства оказывают пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь и взаимодействуют с правоохранителями и больницей.