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понедельник, 05 июля 2021 15:02

В Польше разбились украинцы: показали фото ДТП
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Неподалеку польского города Тарнув разбился микроавтобус с украинцами. Травмированы четыре человека. Среди них - 11-летний мальчик
Фото: facebook.com/OSPLETOWICE
Неподалеку польского города Тарнув разбился микроавтобус с украинцами. Травмированы четыре человека. Среди них - 11-летний мальчик
Неподалеку польского города Тарнув разбился микроавтобус с украинцами. Травмированы четыре человека. Среди них - 11-летний мальчик
Неподалеку польского города Тарнув разбился микроавтобус с украинцами. Травмированы четыре человека. Среди них - 11-летний мальчик
Неподалеку польского города Тарнув разбился микроавтобус с украинцами. Травмированы четыре человека. Среди них - 11-летний мальчик

Неподалеку польского города Тарнув Малопольского воеводства разбился микроавтобус с украинцами. Травмированы четыре человека. Среди пострадавших - 11-летний мальчик.

Микроавтобус, в салоне которого находились граждане Украины, в том числе дети, столкнулся с легковым автомобилем на автостраде А4. Об этом сообщает издание Yavp.pl.

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Мальчик получил тяжелые травмы, он в больнице. Также серьезно пострадали и родители мальчика. Причины ДТП пока неизвестны.

Авария произошла 3 июля. На место происшествия выезжал консул Украины в Кракове. Работники диппредставительства оказывают пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь и взаимодействуют с правоохранителями и больницей.

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Дата
05
июля

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