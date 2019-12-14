В Польше погиб еще один украинец

Украинца зарезали в Польше. Фото: ТСН

В польском городе Лодзь зарезали 24-летнего украинца, приехавшего на заработки.

Мужчина снимал квартиру с 42-летним соотечественником, говорится в сюжете ТСН.

Сначала соседи слышали шум, а потом крик женщины - девушки жертвы. Именно она и вызвала полицию. На кухне правоохранители нашли тело с несколькими ножевыми ранениями.

Польская полиция рассказывает, что мужчины вечером изрядно выпили и поссорились. Других подробностей правоохранители не ссобщают - ни имен, ни из какого города родом мужчины. В то же время уверяют, что убийцу арестовали и допрашивают свидетелей.

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Напомним, ранее в Польше, в городе Доброслав нашли тела двух украинцев.