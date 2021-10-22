В Польше мертвецки пьяный украинец шокировал полицейских

 
Ексклюзивы
1/5
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 297
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3303
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 711
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3358
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 918
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 486
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4023
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 873
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
5
6
2
8
21
&quot;Вот так выглядит &quot;нападавший&quot; - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
"Вот так выглядит "нападавший" - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
Контрабандисты из списка СНБО развернули масштабную деятельность
Контрабандисты из списка СНБО развернули масштабную деятельность
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Савченко с сестрой поймали на поддельных ковид-сертификатах
Смертоносный ураган разбил несколько стран
Смертоносный ураган разбил несколько стран
Поваленные деревья и разбитые авто: непогода натворила бед в Украине
Поваленные деревья и разбитые авто: непогода натворила бед в Украине
Видео
Все видео
Солист "Ляпис-98" побил фаната на концерте. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Солист "Ляпис-98" побил фаната на концерте. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод
Фальсификаторы Covid-документов зарабатывали 4 млн грн ежемесячно. Делков задержали
Фальсификаторы Covid-документов зарабатывали 4 млн грн ежемесячно. Делков задержали
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1242
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 810
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5301
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2021
Просмотров: 396
Друг Мажора
З Черкас до Тального приходять два потяги. Перший — об 11:00, другий — о 21:00. З вранішнього я завжди йду пішки. Увечері до поїзда ...
пятница, 22 октября 2021 12:35

В Польше мертвецки пьяный украинец шокировал полицейских

  Комментировать
В Польше мертвецки пьяный украинец шокировал полицейских
В Польше 44-летний украинец попался на пьяном вождении. Алкотестер показал смертельную дозу для человека - 5 промилле

В польском Тарчине 44-летний украинец попался на пьяном вождении.

Содержание алкоголя в его крови шокировало полицейских. Алкотестер показал смертельную дозу для человека - 5 промилле, сообщает издание Yavp.pl.

Мужчина влетел на автомобиле в чужой забор и безрезультатно пытался выехать на дорогу. Копы вытащили водителя из-за руля и протестировали его на трезвость.

"Сначала шокированные правоохранители подумали, что их алкотестер сломался, ведь показывал целых 5 промилле алкоголя. Повторные тесты не изменили этот показатель", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украл BMW, убегал от полиции и таранил их авто: пьяный украинец устроил в Польше "автошоу"

Украинец еще и пытался откупиться - положил между креслами полицейского авто несколько сотен злотых.

В результате гражданина Украины арестовали. Из-за сильного опьянения его не могли допросить более 12 ч. Один полицейский отметил, что за 19 лет службы еще такого не видел.

За вождение в нетрезвом состоянии и попытку подкупа полицейских украинцу грозит тюремное заключение.

В Польше задержали пьяного украинца, который не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться. Инцидент произошел в центре Кошалина.

Полицейские заблокировали автомобиль неподалеку, на стоянке у магазина. Но водитель решил сдать назад, наехал на ногу полицейскому и врезался в учебный автомобиль, в котором находились инструктор и ученик. Полиция сделала сначала предупредительные выстрелы в воздух, а затем в шины авто.

Задержанным оказался 52-летний гражданин Украины. Тест показал в его организме 1,6 промилле алкоголя.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Польше мертвецки пьяный украинец шокировал полицейских». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

Смертоносный ураган разбил несколько стран

Самое читаемое
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 14031
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
5
 Просмотров: 13968
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 12708
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 7407
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6678
Происшествия
"Вот так выглядит "нападавший" - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
"Вот так выглядит "нападавший" - депутат Устинова показала, обо что разбила голову
5
 Просмотров: 1458
Контрабандисты из списка СНБО развернули масштабную деятельность
Контрабандисты из списка СНБО развернули масштабную деятельность
6
 Просмотров: 18
На Донбассе тяжело ранили украинского воина
На Донбассе тяжело ранили украинского воина Просмотров: 72
Болдуин застрелил украинку: МИД отреагировало на событие
Болдуин застрелил украинку: МИД отреагировало на событие Просмотров: 819
Заместителю Ермака прилетел "коктейль Молотова"
Заместителю Ермака прилетел "коктейль Молотова"
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
11
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
3
"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом
3
Азарова арестовали по делу о государственной измене
3
Налоговую декларацию будут подавать все украинцы - Гетманцев
1
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Голосов: 441
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть