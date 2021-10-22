В Польше мертвецки пьяный украинец шокировал полицейских

В Польше 44-летний украинец попался на пьяном вождении. Алкотестер показал смертельную дозу для человека - 5 промилле

В польском Тарчине 44-летний украинец попался на пьяном вождении.

Содержание алкоголя в его крови шокировало полицейских. Алкотестер показал смертельную дозу для человека - 5 промилле, сообщает издание Yavp.pl.

Мужчина влетел на автомобиле в чужой забор и безрезультатно пытался выехать на дорогу. Копы вытащили водителя из-за руля и протестировали его на трезвость.

"Сначала шокированные правоохранители подумали, что их алкотестер сломался, ведь показывал целых 5 промилле алкоголя. Повторные тесты не изменили этот показатель", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украл BMW, убегал от полиции и таранил их авто: пьяный украинец устроил в Польше "автошоу"

Украинец еще и пытался откупиться - положил между креслами полицейского авто несколько сотен злотых.

В результате гражданина Украины арестовали. Из-за сильного опьянения его не могли допросить более 12 ч. Один полицейский отметил, что за 19 лет службы еще такого не видел.

За вождение в нетрезвом состоянии и попытку подкупа полицейских украинцу грозит тюремное заключение.

В Польше задержали пьяного украинца, который не остановился по требованию полицейских и попытался скрыться. Инцидент произошел в центре Кошалина. Полицейские заблокировали автомобиль неподалеку, на стоянке у магазина. Но водитель решил сдать назад, наехал на ногу полицейскому и врезался в учебный автомобиль, в котором находились инструктор и ученик. Полиция сделала сначала предупредительные выстрелы в воздух, а затем в шины авто. Задержанным оказался 52-летний гражданин Украины. Тест показал в его организме 1,6 промилле алкоголя.