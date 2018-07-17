В полиции уточнили информацию о взрыве в многоэтажке в Кривом Роге

В 9-этажке на ул. Чаривна, 3 в Кривом Роге на Днепропетровщине произошла утечка бытового газа. В результате три человека травмированы. Также от взрыва пострадали 8 квартир. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровщины.

"Пострадали два человека, жители квартир. Это 35-летний мужчина, который получил ожоги дыхательных путей и верхних конечностей. Также пострадала 55-летняя женщина. У нее рваные раны верхней конечности. Также в результате происшествия пострадала 7-летняя девочка, которая в этот момент была на прогулке с матерью и получила резаную рану голени в результате падения стекла", - добавила пресс-секретарь ДСНС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Автор: dp.npu.gov.ua В 9-этажке на ул. Очаровательной, 3 в Кривом Роге на Днепропетровщине произошла утечка бытового газа

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Автор: dp.npu.gov.ua В 9-этажке на ул. Очаровательной, 3 в Кривом Роге на Днепропетровщине произошла утечка бытового газа

Пострадавшего мужчину с многочисленными ожогами доставили в ожоговое отделение горбольницы №2. По словам врачей, его состояние тяжелое.

Пострадавшую женщину медики госпитализировали в травматологию в городскую больницу №8. Ее состояние удовлетворительное.

По факту взрыва в полиции открыли уголовное производство.

Взрыв по ул. Чаривна, 3 в Кривом Роге на 8-м этаже девятиэтажки произошел вечером 16 июля. По предварительной информации взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки между четырьмя квартирами. Есть трещины в несущих конструкциях и выбиты окна.