В подъезде многоэтажки под женщиной провалилась бетонная плита

У подъезда многоэтажки на ул. Романа Шухевича №55 обвалилась плита перекрытия. Именно в этот момент на улицу выходила женщина - вместе с бетонными обломками она упала в подвал, пролетев около метра.
По словам местных жителей, они неоднократно сообщали "Жилсервис-2" об аварийном состоянии плиты.
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Женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована, сообщает Информатор.
После этой ситуации аварийный участок ответственные лица в порядок так и не привели - место, где раньше находилась плита, местные жители закрыли лестницей, чтобы хоть как-то выйти из подъезда.
В Зеленодольске на Днепропетровщине бетонная плита привалила 50-летнего и 25-летнего мужчин. Трагедия произошла в гаражном кооперативе "Монолит-2".
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