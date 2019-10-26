В переходе нашли мертвую женщину

В Киеве в подземном переходе возле станции метро "Лыбидская" нашли мертвую женщину.
Труп обнаружил мужчина в ночь на 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как отмечается, мужчина обратил внимание на то, что женщина не подавала признаков жизни. Правоохранители предполагают, что она ночевала в этом переходе, так как не имела постоянного места жительства. Возле нее обнаружили коробки, в которых были вещи женщины. На вид ей около 60 лет.
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Причины смерти выясняют эксперты.
В подвале многоэтажки в Одессе нашли труп неизвестного мужчины. На шее эксперты обнаружили резаные раны.
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