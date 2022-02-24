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четверг, 24 февраля 2022 17:13

В ОП подтвердили, что российские оккупанты хотели совершить террористический акт на ЧАЭС

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В ОП подтвердили, что российские оккупанты хотели совершить террористический акт на ЧАЭС
Действия оккупанта могли повлечь за собой экологическую катастрофу.

Сейчас проходят позиционные бои с врагом.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге.

"К большому сожалению, с территории Республики Беларусь зашли не только сухопутные войска агрессора, а также были нанесены ракетные удары четырьмя баллистическими ракетами по территории Украины", - завил.

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"Есть также оперативные данные, что несколько ВРГ Российской Федерации хотели совершить террористический акт на Чернобыльской атомной электростанции. Вызвать мощную экологическую катастрофу.

Россия не просто хочет свергнуть правительство, а повлечь за собой максимальные разрушения", - сказал Подоляк.

Ранее советник министра внутренних дел сообщил, что войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС.

С территории Беларуси выпустили четыре баллистических ракеты в сторону Украины.

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