Пожар тушили 48 спасателей и 12 единиц техники. Фото: ГСЧС

В Одесском морском порту горела понтонная мастерская, пострадавших нет.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

"15 ноября в ДСНС поступила информация, что в пгт. Одесса на территории ГП "Одесский морской торговый порт" произошло возгорание плавающей понтонной мастерской", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пожар тушили 48 спасателей и 12 единиц техники.

"В 18:52 пожар на плавающей понтонной мастерской локализован на площади 20 м кв. В 19:02 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

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