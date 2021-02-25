В общежитии нашли тело 18-летней студентки

В общежитии Коростышеве Житомирской области нашли мертвой 18-летнюю студентку днем ​​24 февраля.

Предварительно - отравилась, наглотавшись медикаментов. Эту информацию подтвердила начальник отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

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"В комнате общежития обнаружили тело студентки, жительницы Емильчинского района. Девушка, вероятно, покончила жизнь самоубийством, наглотавшись медикаментов", - рассказала Ващенко, передает "Общественное".

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

2 семиклассницы лицея "Гармония" в городе Боярка Киевской выпили по 40 таблеток препарата дротаверин. 13-летняя умерла, 12-летнюю спасли. Лекарства купили в аптеке рядом со школой. Пили в туалете.