В ночном клубе устроили секс-оргию. Полиция отреагировала

Один из ночных клубов в курортной Кирилловке Запорожской области попал в скандал. Там посетители во время конкурса устроили секс-оргию. Фото: Мелитопольграм

Один из ночных клубов в курортной Кирилловке Запорожской области попал в скандал.

Посетители так увлеклись участием в конкурсе "Самый сексуальный танец" и соревнования за главный приз - бутылку водки, что устроили настоящую секс-оргию с раздеванием и имитированием полового акта. На секс-скандал отреагировали полицейские и уже проводят проверку, сообщили в отделе коммуникации областного ведомства.

"12 августа во время мониторинга интернет-ресурсов и социальных сетей на нескольких сайтах и ​​на одной из страниц в Instagram обнаружили видео и публикации о конкурсе в развлекательном заведении с раздеванием и имитацией полового акта. Заявлений и сообщений по этому поводу не поступало. Между тем, обнародованное видео вызвало неоднозначную реакцию у общественности. Поэтому информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что полицейские пообщались с владельцами развлекательного заведения и ведущим о корректном поведении посетителей в заведении, недопустимости нарушения норм морали и этики. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье хулиганство.

В самом же развлекательном заведении в поведении своих посетителей не усмотрели ничего криминального.

"Пока нас обсуждают, мы делаем настоящий незабываемый вечер. Неудобно рассказать, но приятно вспомнить", - написали на странице клуба в соцсети.

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