В Малине Житомирской области оккупанты разрушили 7 жилых домов: среди погибших дети

В результате авиационного удара в городе Малин на Житомирщине разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов.
От удара погибли 5 человек, из них двое детей (2021 г.р.). Об этом сообщает ДСНС.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели привлекли 11 человек и две единицы техники.
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В результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов. В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб. Предварительно жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС в Житомирской области.
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