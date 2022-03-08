В Малине Житомирской области оккупанты разрушили 7 жилых домов: среди погибших дети

В результате авиационного удара в городе Малин на Житомирщине разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов.

От удара погибли 5 человек, из них двое детей (2021 г.р.). Об этом сообщает ДСНС.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели привлекли 11 человек и две единицы техники.

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Автор: ДСНС В городе Малин на Житомирщине разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов

Автор: ДСНС В городе Малин на Житомирщине разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов

Автор: ДСНС В городе Малин на Житомирщине разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов В результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов . В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб. Предварительно жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС в Житомирской области.