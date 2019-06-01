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суббота, 01 июня 2019 15:51

В лесу нашли тело полицейского с пакетом на голове

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В лесу нашли тело полицейского с пакетом на голове
Под Днепром нашли убитого полицейского. Фото: РБК

В лесу под Днепром нашли тело убитого полицейского.

Правоохранитель был прикован к дереву, а на его голове был полиэтиленовый пакет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, тело мужчины было найдено с признаками гнилостных изменений.

Труп правоохранителя отправили на экспертизу для установления причины смерти. Начато досудебное расследование.

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В Мариуполе Донецкой области в недострое у одного из местных рынков нашли труп мужчины. На теле покойного обнаружили гематомы, а также переломы костей черепа.

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