В Кривом Роге автомобиль патрульной полиции сбил пешехода

В Кривом Роге работник патрульной полиции сбил пешехода, который выбежал на красный свет. Фото: 1kr.ua

В Кривом Роге работник патрульной полиции сбил пешехода.

Инцидент произошел на улице Балхашской, сообщает издание 1kr.ua.

Отмечается, что пешеход выбежал на красный свет. В результате ДТП мужчина получил легкие травмы - у него разбит нос, ушибы и ссадины, пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полковник полиции ограбил банк - есть убитые и раненые (обновлено)

В полиции открыли уголовное производство по факту ДТП с участием правоохранители, назначена служебная проверка.

В Донецкой области 11 апреля задержали 2 жителей Волновахи. Они напились и похитили автомобиль скорой помощи.