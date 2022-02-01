В киоске за "ковидную тысячу" продавали пиво и сигареты

В дело вмешалась полиция. Фото: Pexels

В Ирпене Киевской области в киоске под видом книг незаконно продавали пиво, сигареты и другие продукты за "ковидную тысячу".

Делом занимается полиция, передает ТСН.

"За вакцинальную тысячу гривен журналисты смогли купить пиво и сигареты. Но официально потратили "ковидные" деньги на развлечения – купили книги. Так написано в отчете о расходах", – говорится в сообщении.

В Минцифре признали, что такое случается.

"Иногда хитрые предприниматели используют терминалы, выделенные для одного бизнеса, для другого или не для своего бизнеса вообще. В этом случае на предпринимателя может быть составлено заявление и передано в правоохранительные органы", – рассказал проектный менеджер министерства Павел Русев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ковидную тысячу" можно потратить на коммуналку - Зеленский

Владелец киоска сказал журналистам, что продает книги. Но пивом ему торговать выгоднее. После вмешательства полиции он перестал нарушать закон.

Государственная программа "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн вакцинированным от коронавируса гражданам будет действовать до 18 декабря 2022 года. Программа будет реализовываться в несколько этапов.