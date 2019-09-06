В Киевской области изнасиловали 15-летнюю девушку

Парень надругался над девочкою. Фото: westnews.info

В Киевской области пьяный парень изнасиловал 15-летнюю девушку.

Инцидент произошел у здания сельского совета Малой Вильшанки, сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.

19-летний злоумышленник знал, что его жертва - односельчанка, несовершеннолетняя.

Подозреваемого задержали. Полиция начала уголовное производство по статье "изнасилование". Насильнику грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

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В городе Золотоноша, что на Черкасщине, 79-летний мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку. Подозреваемый находится в СИЗО.