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четверг, 30 мая 2019 13:38

В киевских университетах ищут взрывчатку

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В киевских университетах ищут взрывчатку
В Киеве сообщили о "заминировании" университета. ТСН.

В Киеве неизвестный сообщил о заминировании в главном корпусе Национального торгово-экономического университета, который расположен на улице Киото возле станции метро "Лесная".

Студентов оперативно эвакуировали из корпуса, передает ТСН.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики. Правоохранители осматривают здание и прилегающую территорию университета.

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Впоследствии появилась информация, что "заминирован" еще Киевский национальный лингвистический университет недалеко от станции метро "Олимпийская", а также один из корпусов Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Около 100 сообщений о минировании поступило в полицию в течение мая. Звонили почти во все областные центры и крупные города. Среди заминированных зданий называли школы, админздания, торговые центры, университеты, роддома и транспортные средства. Все сообщения оказались ложными.

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