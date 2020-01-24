В Киеве зарезали мужчину

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве в Святошинском районе во время встречи зарезали мужчину.

Это произошло на улице Покотило недалеко от станции скоростного трамвая Генерала Потапова вечером 23 января, пишет Информатор.

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По словам очевидца, у дома встретились двое мужчин, они стояли и разговаривали. Позже к ним подошел третий и начал кричать. А потом с нецензурной лексикой несколько раз ударил одного из мужчин ножом в живот. Пострадавший упал, а двое мужчин ушли в неизвестном направлении.

Погибшему на вид около 30 лет, при нем были личные вещи.

Подозреваемого в убийстве разыскивают.

В Любашевском районе Одесской области мужчина смертельно ранил ножом свою соседку. Сделал это потому что она долго не открывала ему входную дверь.