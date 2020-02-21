В Киеве "устал" еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто

Фото: tsn.ua

В Киеве куски от Дегтяревского путепровода упали на автомобиль, проезжавший под мостом.

У кроссовера разбито лобовое стекло, существенно поврежден капот, камни также упали и на крышу машины, сообщает ТСН.

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Для оформления ДТП перекрыли одну из полос движения, из-за чего образовалась пробка из автомобилей.

27 февраля 2017 года часть Шулявского путепровода обвалилась. Мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал инцидент фразой, которая уже стала крылатой: что путепровод "устал". Мост 28 декабря прошлого года открыли после реконструкции.