В Киеве среди дня мужчина с ружьем напал на ювелирку

Фото: kiev.informator.ua

В Голосеевском районе Киева мужчина совершил разбойное нападение на ювелирный магазин Gold.ua.

Злоумышленник в маске и с охотничьим ружьем в 11:25 зашел в ювелирку по ул. Антоновича, 38а. Попытался выстрелить в охранника, однако тот отвел ствол в момент выстрела, сообщает Информатор.

Как сообщили сотрудники охранной фирмы, которая занимается безопасностью данного ювелирного магазина, мужчина зашел через полчаса после открытия. Повесил на магнитный дверной замок веревку, чтобы предотвратить блокирование дверей. Навел ствол на охранника, сказал, что это ограбление и сказал, чтобы тот не двигался, иначе он выстрелит. Охранник бросился на грабителя и успел отвести ружье от себя. Сразу после этого раздался выстрел. К счастью, злоумышленник попал в витрину, установленную внутри магазина, а не в охранника.

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После выстрела грабитель попытался перезарядить ружье, но патрон выскочил у него из рук. Поэтому выбежал из ювелирки и исчез в неизвестном направлении.

В результате стрельбы никто не пострадал, однако сотрудницы магазина были сильно напуганы тем, что произошло. Нападающий разыскивают полицейские.

В Бахмуте Донецкой области мужчина в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин в центре города. Вор убил охранника, забрал драгоценности и убежал.